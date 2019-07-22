法國潛艇失蹤51年 地中海海底尋獲

2019-07-22 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕法國官員今（22）日表示，失蹤長達半世紀的潛艇「智慧女神號」（La Minerve），已在法國土倫（Toulon）附近的地中海海底被尋獲。

綜合外媒報導，「智慧女神號」在1968年1月17日進行軍事演習，上午7時5分卻突然消失，當時船上有52名船員；潛艇離奇失蹤後，法國海洋學家庫斯托（Jacques Cousteau）出動約20艘船、直升機、飛機甚至潛水工作船，但一無所獲。過往也曾反覆搜索，但都未成功找到潛艇的下落。

在罹難者家屬的要求和壓力下，法國國防部長帕利（Florence Parly）今年年初下令使用最新的高科技設備，對地中海地區的潮汐和洋流進行模擬、繪製，並重新檢查當年的數據。法國1名海軍高層透露，最後，美國海底勘探公司Ocean Infinity的搜索船在距土倫港45公里、2370公尺深的地方發現「智慧女神號」。

帕利特地在推特發文分享此次壯舉，認為這對許多等待已久的家庭來說，是一種解脫。至於「智慧女神號」的失事原因從未公諸於世，專家推測，失事的可能原因包括方向舵失靈、和別艘船艦相撞、魚雷或飛彈爆炸、氧氣供應系統故障等。

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly （@florence_parly） 2019年7月22日

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