少數民族爭公投建州 衣索比亞警民衝突傳至少25死

2019-07-23 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家衣索比亞南方少數民族錫達馬（Sidama）指控政府食言，未依憲法規定讓他們公投建立聯邦州（federal state），上週四（18）宣布自主建州，與政府維安部隊發生激烈衝突，今（22）日傳出至少25人死亡。

據《BBC》報導，衣索比亞南方錫達馬地區的少數民族佔全國人口的4%，是衣索比亞境內第5大族，前4族皆已具有自治州。

報導指出，錫達馬的社會運動人士去年已集結民眾意志，向剛上任且承諾將會進行民主改革的總理阿邁德（Abiy Ahmed）提出建立自治州的公投申請。

根據衣索比亞憲法，政府必須在一年內舉辦公投，但總理阿邁德任內傳出多次政變，民主經濟改革嚴重受阻，也導致無法在上週四（18）的最後期限內舉辦公投。

據了解，雖然錫達馬反對黨已經和政府達成協議，將公投延後5個月舉行，也避免了大規模的衝突。但仍有部分民眾不滿政府安排，展開抗爭與維安部隊發生衝突，傳出至少25人死亡的消息。

衣索比亞南方多個地區的網際網路收訊自上週四已被封鎖至今，就連衣索比亞大城市阿瓦薩（Hawassa）也沒有任何連線。當地媒體報導指出，有觀光客的飯店遭受抗爭波及，亦有其他少數民族受抗爭民眾攻擊致死。

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