防範恐攻 紐西蘭將推第2階段槍枝改革

2019-07-22 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕為因應紐西蘭日前發生的恐怖攻擊，該國政府從4月11日開始實施槍枝改革制度，並於今（22日）宣布，將推動第2階段改革，包含建立全國槍枝登記制度與緊縮發放槍枝許可規定等，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，這項改革已醞釀數十年，為了民眾的公共利益，如今將交由國會實現。

紐西蘭基督城（Christchurch）今年3月15日，發生一起連續恐怖攻擊事件，造成51死40傷，阿爾登隨後推動第1階段的槍枝改革法案，從4月11日開始全國禁止使用半自動步槍，並且需在12月20日前，向政府繳回所有違禁槍枝與零件。

綜合外媒報導，紐西蘭政府今日表示，將推動第2階段的槍枝改革，包含建立全國槍枝登記制度、收緊發放槍枝許可的規定，與禁止外籍遊客購買槍枝等，原先每10年改革1次槍枝法案的制度，改為5年1次，新法將要求約260個槍枝俱樂部申請許可證，並擴大警方職權，讓員警在遇到可疑人士時，可以要求出示購買彈藥的許可。

阿爾登指出，當時的恐怖攻擊顯示我們的槍枝管制制度仍有缺陷，並說明今日宣布的改革措施已醞釀數十年，如今為了保護民眾的公共利益與人身安全，也為了阻止武器落入犯罪者手中，將交由國會實現。

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