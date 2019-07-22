白衣惡煞見人就打！台灣基進：像刑求般打在香港人的身體

2019-07-22 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗地鐵站昨（21）日出現大批白衣惡煞，手持棍棒藤條見人就打，無差別式攻擊市民，除了一般民眾、議員、記者，甚至無辜的孕婦都是這幫惡煞的伺候對象。台灣基進也在22日凌晨1點多在臉書轉傳受害者照片，痛批「這就是中共的一貫手法」。

21日深夜，元朗地鐵站發生多起惡煞攻擊事件，不少圍毆影片也在網路上廣傳，台灣基進也在臉書上分享多張受害者照片表示，藤條，像刑求般打在香港人的身體，一次又一次。撕裂的皮肉，就是中國口中聲稱的「和平」；傷口上的血，就是周錫瑋口中的「不那麼嚴重」。

對比前台北縣長周錫瑋在接受外媒《德國之聲》之聲的訪問時，周錫瑋力挺要和中國合作，就能改變中國。還以反送中抗議行動舉例，稱「為什麼中國不用武力鎮壓香港，就是為了尋找機會證明改變」，《德國之聲》主持人問周錫瑋，「當中國以言語、軍事上都威脅台灣，像是拿著一把刀架在脖子上時，你要怎麼愛他們？」，周錫瑋回應「只要你不支持台灣獨立就不會遭到這樣對待」，主持人順勢問周錫瑋，「所以不說錯話就沒事？」，周錫瑋回答，「對」。一席話讓主持人傻眼質疑，你（周錫瑋）把這一切正常化，直言，當有個強權在幾百公里外威脅「如果你說錯話就完蛋了！」，你（周錫瑋）難道認為這是正常的生存方式嗎？周錫瑋則以一抹微笑應道「我不覺得有這麼嚴重」。

台灣基進表示，勾結地下勢力，打擊抗爭者的信心，甚至引起社會騷亂，這就是中共的一貫手法。中共檯面上即使被各國牽制、檯面下卻還是可以用這些下三濫的手段，對付所有「不聽話的聲音」。

台灣基進也呼籲在台灣的民眾持續關注香港，「讓越多人知道真相，越能阻止中共的併吞」，也感謝香港的朋友用肉身提醒我們勇敢，和香港的朋友們說，你們從來都不孤單。

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