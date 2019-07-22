蘇聯垮台後首見！烏克蘭諧星總統再勝 公僕黨將完全執政

2019-07-22 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭今（22）日進行國會大選，素人諧星總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）所屬的「人民公僕黨」（Servant of the People Party）估計將獲得424席次中的246至249席，將創下烏克蘭自蘇聯垮台後，首次完全執政的歷史。

據《路透》報導，烏克蘭41歲的素人諧星總統澤倫斯基，因痛批烏克蘭舊政府貪腐，誓言改革國民生活並擺脫歐洲赤貧國家逆境，而在政治界一夕爆紅順利當選。現在他擁有完全執政的權力，能夠重組政府並掌握立法機構的表決，國際社會皆非常關注他未來的施政。

報導指出，澤倫斯基過去曾承諾要讓烏克蘭保持親歐的路線，並尋求國際貨幣基金組織（IMF）的協助，進行總體經濟改革。他也希望為親俄派叛軍所佔領的頓巴斯（Donbass）地區尋求和平的可能。

對此，花旗集團（Citi）指出，澤倫斯基連2次壓倒性勝選，讓他可以「為新的政府提供更多支持，並實施烏克蘭急迫需要卻延宕多時的改革」。

據了解，烏克蘭的選前民調顯示，45%的選民認為澤倫斯基會在12個月內談妥頓巴斯地區的和平，但57%民眾不接受該區域淪為俄羅斯的領土；62%民眾不會接受割出頓巴斯地區的和平協議；此外，也有超過半數的民眾期待烏克蘭在2030年以前加入歐盟。

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