敘利亞內戰參一腳 俄羅斯空襲釀19死、45傷

2019-07-22 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（22）日對敘利亞發動空襲，造成19死45傷，死傷人數還有可能再上升。

根據《法新社》報導，「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）指出，俄羅斯今日對敘利亞西北部伊德利卜省（Idlib）的一處市場發動的空襲，造成至少19人死亡、45人受傷，其中16名死者為平民。

從今年4月下旬起，敘利亞政府與盟友俄羅斯加大了對伊德利卜省的空襲，至今已經造成至少650名平民死亡、數萬人流離失所，還有20多間醫療院所倒塌、受損。

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