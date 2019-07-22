親中派造反了？ 香港總商會：撤回逃犯條例

2019-07-22 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗昨日深夜發生白衣人暴力攻擊市民，引發各界震撼，香港四大商會之一的「香港總商會」今日對1個月以來港府修訂《逃犯條例》所引發的社會動盪發表聲明。香港總商會表示，港府應正式撤回《逃犯條例》修訂，也應對修例事件中表現不稱職的官員問責，並且立刻成立調查委員會。由於長期以來該商會親建制派的立場，不少「連登討論區」的網友聽聞該消息直呼「反了！反了」。

香港總商會在聲明中對於21日的暴力事件表達強烈譴責，對於和平示威人士在過去數週所展現的公民素質和守法精神，表達尊重並讚其「實在難得」。聲明中除了對於「衝擊立法會、圍堵警察總部、沙田暴力衝突」等衝突表達譴責，更指出，「最新在元朗的駭人襲擊無辜市民事件，發展至部分人士罔顧法紀、訴諸暴力，更令香港市民深表震驚和深惡痛絕。」

香港總商會表示，「要恢復社會安寧，並尋求解決問題根源的方法」共有4項基本行動：政府應立即擴大不同層面的公眾諮詢範圍，並在政策制定過程中包容公眾意見，以化解社會矛盾；政府必須明瞭，問責制之設立旨在加強問責，故在修例事件上表現不稱職的官員必須問責；政府應正式撤回逃犯條例，而社會應譴責暴力行為；當局必須立刻成立調查委員會，獨立審查一連串事件，從而找出導致當前社會緊張關係的根源，以及事態不斷升級的緣由。

創始於1861年的香港總商會，自1985年以來所選出的每一位成為立法會議員的代表，全部都屬親建制派人士，而該商會公司會員達4000多家，涵蓋了香港主要外資公司，引響力相當可觀。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法