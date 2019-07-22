不讓北京干涉達賴轉世！ 美國會將提《加強西藏政策法》

2019-07-22 16:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國之音（VOA）中文網20日報導，美國國會及行政當局中國委員會主席、民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）21日在紐約一個流亡藏人的社區大會上宣佈，下週將在國會提出新的跨黨派《加強西藏政策法》，法案將明確規定，凡是干涉達賴喇嘛繼承人或轉世過程的中國官員「都將受到《全球馬格尼茨基法案》金融、經濟和與簽證相關的制裁。」

麥高文說，「該法案將制定一項美國政策，即包括第十五世達賴喇嘛在內的西藏佛教領袖的繼承或轉世是完全的宗教問題，只應由西藏佛教界來完成。」。

麥高文強調，法案除明確規定將制裁干涉達賴轉世的中國官員外，還將加強美國國務院西藏問題特別協調員的作用，與其他政府進行多邊合作，促進達賴喇嘛及其代表和中國政府之間的真正對話，保護西藏高原的資源環境。

該法案還將指示美國商務部確保在西藏經商的美國公司運作透明，促進西藏人的自給自足，尊重西藏高原的文化環境。

麥高文說，該法案要求「除非美國能設立駐拉薩領事館，否則不應該在美國增加新的中國領事館。」

該法案還要求為西藏流亡社區的民主治理提供支持，並授權國會撥款資助在西藏的藏人和在亞洲的一些藏人。

麥高文說，該法案下週將由他和國會及行政當局中國委員會成員、紐約民主黨眾議員思沃西（Thomas Suozzi）在眾院提出；共和黨籍參議員盧比歐在參院提出。

中國當局近日指出，達賴喇嘛不可按個人意願轉世，轉世須由中國認證，也必須在中國轉世，印度對此議題的介入，將衝擊兩國關係。達賴本月6日過84歲生日時，明確指出，這一世達賴喇嘛的轉世或重生的決定權，絕對不會落入中國手中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法