陸媒：中美貿易磋商 8月暑休前有望重啟

2019-07-22 00:46

〔中央社〕新華社昨天釋出有中國企業已就採購美國農產品詢價後，陸媒分析，新一輪中美貿易磋商已越來越近，在8月進入暑期休假前有望登場。然而磋商重啟後的進展仍是複雜且曲折。

新華社21日報導，6月底大阪「川習會」後，已有相關中國企業根據市場需要，向美國出口商就採購農產品詢價，並根據中國國務院關稅稅則委員會相關規定，申請排除對擬採購農產品所加徵的關稅。

具官方背景的微信公眾號「陶然筆記」21日深夜發文表示，在這條關於農產品採購的消息發出後，結合最近2天的一些動態，可看出中美雙方離重啟經貿磋商正越來越近。

分析指出，首先從採購農產品的消息看，雙方正小心翼翼地相互釋放談判的誠意和善意。陶然筆記引述新華社的通稿提到，雙方正在落實元首共識，彼此也都有所行動。

文章表示，美國方面宣布對110項中國輸美工業品豁免加徵關稅，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨。也有中國企業根據國內市場需要進行新的美國農產品採購活動，有的開始詢價，有的已經成交。

此外，中美雙方近來曾於9日、18日通話，之後都曾發布簡短消息。其中，18日通話後的消息裡，增加了「下一步磋商」這一表述。意味著中美雙方已經開始就重啟磋商的具體安排，交換意見。

陶然筆記認為，加上考慮到每年8月份往往是各國的暑期休假時間，主要公務活動安排在這個時期舉行的情況比較少見。所以，如果近期形勢不出現重大變化，那麼離雙方重啟磋商的日子可能不遠了。

至於中美貿易前景，陶然筆記認為，磋商重啟後的進展依然複雜而又曲折，仍需以平常心審視。美國對中國輸美商品單方面加徵關稅是中美經貿摩擦的起點，若雙方能夠達成協議，加徵的關稅必須全部取消。

分析表示，在接下來的磋商中，中方前述立場不會有任何改變。關於這個問題的任何誤判，都可能導致談判再度出現反覆。「相信美方心知肚明，只不過知道是一回事，接受起來恐怕就是另一回事。」（編輯：邱國強）

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