港警對示威者發射膠子彈 白衣人對反送中者施暴

2019-07-22 00:30

〔中央社〕大批香港民眾昨天再度上街遊行，支持反送中相關訴求。事後示威者蛋洗中聯辦，港府表態追究責任。接近深夜，警方在上環發射催淚彈及橡膠子彈驅散示威者；另有身分不明者在元朗當街打人。

綜合港媒報導，昨晚10時過後，香港西鐵線元朗站一帶，有數百名統一身著白衣的身分不明者手持攻擊性物品，看見身著黑色衣物、準備出站返家的遊行者及媒體就打。一名香港立場新聞的記者因此被打傷，立法會民主黨議員林卓廷更被打到滿臉濺血。

受這起暴力事件影響，西鐵線列車一度在元朗站過站不停，港鐵公司並報警處理。但打人的白衣人卻分散到元朗站週邊的更大範圍，不斷傳出有人被打，導致深夜返家的民眾更不敢靠近元朗站。

民陣昨天深夜發表聲明，強烈譴責暴徒在元朗襲民眾。而香港警察在毫無必要的情況下，在上環對示威者施放催淚彈。而元朗暴徒追打路人、記者的行徑，警方卻從未執法，令人憤慨。香港特首林鄭月娥應接受民間的5大訴求，以免香港社會再被撕裂。

另一方面，昨天傍晚在中聯辦抗議的示威者，在警方重重進逼下撤離，從中聯辦所在地的西環進入上環集結。此後，部份示威者試圖將抗議目標轉向當地警署，進而以拒馬阻擋員警，出現相互衝撞，雙方衝突越演越烈。

晚間10時20分過後，在上環集結的大批鎮暴警察採取強力措施，向拒不散去的示威者先是發射催淚彈。在部份示威者丟擲物品還擊下，警方進一步發射橡膠子彈，場面陷入混亂，但示威者仍未完全散去。今天凌晨0時過後，部份示威者逐漸轉往中環移動。

在這場遊行前，香港建制派20日不甘示弱地以「支持港府、力挺警察」為訴求，舉辦主題「守護香港」大型集會，激起不少力挺反送中立場的香港民眾情緒。而21日由香港民陣舉辦的大遊行，便讓這股情緒充分投射，參加遊行的人數遠較預期為多。

民陣在遊行結束後宣布，共有43萬人參加遊行；而香港警方則估計，最高峰時有13.8萬人參與。

但因警方事前要求縮短遊行路線，遊行隊伍前端在下午4時30分即抵達終點灣仔，部份拒絕散去的示威者在傍晚6時50分自行前往中聯辦集結，並向中聯辦扔擲雞蛋及噴漆，導致大門口的銘牌及中國國徽被汙損。這也是6月反送中風潮以來，中聯辦首度成為抗議對象。

事件發生不久，香港特區政府即以發言人名義發表聲明說，港府強烈譴責示威者「惡意包圍和衝擊」香港中聯辦大樓並「塗汙國徽，公然挑戰國家主權」，港府會嚴肅處理並依法追究。（編輯：邱國強）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法