「白日夢冒險王」也驚呆？ 冰島物價高居全球之冠！

2019-07-22 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕冰島的自然景觀聞名世界，包括物價高漲也是全球之冠；根據歐盟統計局數據顯示，2018年冰島消費物價是全歐洲最貴，比均值多出56%，超越瑞士、挪威和丹麥，另外，全球資料庫網站《Numbeo》調查顯示，在冰島餐廳晚餐一個人平均要價85歐元（約新台幣1500元）。

根據《法新社》報導，冰島餐廳的菜單上一塊起士披薩標價約17歐元（約新台幣600元），一杯葡萄酒則要花費10歐元（約新台幣350元），對於冰島的高物價連遊客都驚呼，「這真的讓人很吃驚！」

冰島的高物價是由於人口少，並高度依賴進口商品，冰島商會首席經濟學家康拉德（Konrad Gudjonsson）表示，因為冰島的人口和面積太小，以至於很難和大國的經濟規模做比較，而國家規模和生活水平有巨大關聯，這方面冰島的表現則是在平均之上。」

根據冰島的統計數據顯示，2018年全職工作人員的月薪中位數為4450歐元（約新台幣15.5萬元），冰島消費者協會主席Breki Karlsson表示，「我們的平均薪資也比全歐洲還高，冰島人的薪資所得是能夠負擔高物價的。」

由於旅遊業衰退與漁業獲利不豐，使得冰島在今年初通貨膨脹率上升3.1%，未來經濟可能會面臨下滑，康拉德卻對此表示，民生的消費和服務成本未來可能會增加，但居住成本正在下降。目前在冰島首都雷克雅維（Reykjavik），市中心一房公寓平均的租金為1300歐元（約新台幣4萬5500元）。

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