「維吾爾族非天生穆斯林」 中國新疆白皮書挨批

2019-07-22 00:39

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿國際社會連番批評新疆政策，中國國務院21日發布《新疆的若干歷史問題》白皮書，作為最新反擊舉措。然而，其中諸多說法根本是詭辯，已招致「世界維吾爾代表大會」砲轟，譴責北京政府用謊言「竄改和否定」歷史，掩蓋其在新疆推行的政治、經濟、文化殖民政策。

根據白皮書，國務院強調「伊斯蘭教不是維吾爾族天生信仰、唯一信仰的宗教」，指稱新疆維吾爾族信仰伊斯蘭教是歷史上阿拉伯帝國興起時「宗教戰爭和統治階級強制推行的結果」；在「政教分離」的中國，任何宗教都不得因信仰「反對中國共產黨和社會主義制度」，破壞國家統一。

白皮書還寫道，中共當局「不偏袒、不歧視特定宗教」，無論哪個民族、信仰、宗教，在法律面前都是人人平等，「只要違法就必須依法處理」；新疆全面貫徹國家宗教信仰自由的憲法原則；不過「宗教只有與社會主義社會相適應才能健康發展」，中國各種宗教都必須走中國化道路。

此前，針對中國當局透過「再教育營」強迫穆斯林少數族裔與漢族社會同化的行為，英國、日本等22國的駐聯合國大使已發表致聯合國人權事務最高官員的公開信，聯名譴責北京政府「任意拘禁及大規模監視、限制新疆維吾爾族和其他少數族裔」的做法，並力促中國當局恢復被監視者的自由。

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