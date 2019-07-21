中國白皮書老梗！ 再提新疆是不可分割的一部分

2019-07-21 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕國際頻頻對新疆惡劣的人權狀況施壓，中國近期則大動作使用輿論回擊，自稱是以「非暴力」的方式去除恐怖主義。中國國務院在今日（21日）發布《新疆的若干歷史問題》白皮書，從歷史角度強調新疆自古是「中國領土不可分割的一部分」，又批評新疆不容許「境內外敵對勢力」扭曲事實、分裂。

綜合中媒報導，中國國務院新聞辦公室（簡稱國新辦）21日發布《新疆的若干歷史問題》白皮書，內文分為7大章，從歷史、宗教、民族、文化等角度，闡述中國治理新疆的歷史正當性、新疆與「中華民族」密不可分，並且強調新疆從來都不只有維吾爾族跟伊斯蘭教，引領各宗教走向「中國化道路」才是正確的路線。

白皮書也批評，境內外敵對勢力，包含民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力三股勢力，為了達到分裂、肢解中國的目的，蓄意歪曲歷史、混淆是非，妄稱新疆為東突厥斯坦，鼓譟新疆獨立，企圖把新疆和中華民族大家庭割裂開來。

日前，22個國家包含歐盟、日本、澳洲等聯署致信聯合國人權理事會，要求中國停止對新疆維吾爾族大規模的壓迫與監控及任何侵害人權的舉措；同一時間，俄國、伊朗等37國卻同樣致函人權理事會，表達支持中國的新疆政策。雖然中國大規模壓迫新疆人權證據確鑿，但在中國的高壓統治下，維吾爾族的自由仍遙遙無期。

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