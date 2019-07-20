中東戰雲起？伊朗與美緊張 宿敵沙國同意美國駐軍

2019-07-20 23:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕在伊朗與美國緊張情勢升溫之際，伊朗宿敵沙烏地阿拉伯19日宣佈允許美軍進駐該國。這是美軍自2003年撤出沙國後，首次在這個中東大國駐軍，但是此舉也增加外界對於中東再度爆發新戰事的疑慮。

沙國和美軍中央指揮部各自發表的聲明，都指出駐軍沙國旨在確保動盪的波斯灣區域安全與穩定，「提供額外的嚇阻力，確保我們捍衛我國在此區域部隊和利益不受新興、可信威脅危害的能力」。不過，倫敦國王學院政治學教授克里格（Andreas Krieg）說，這項部署行動是「擺出姿態的一環，美國試圖提高他們若要攻擊伊朗時的軍事選項」。

利雅德和華府當局都未透露駐軍規模，不過，美國媒體指出500名美軍將駐紮利雅德以南的蘇爾坦親王空軍基地。克里格說，「500名美軍部署沙國很難稱得上是軍力集結，尤其我們在談的是與伊朗一戰」，「這些部隊在那裡（沙國）是為接下來可能有一支空軍中隊進駐蘇爾坦親王基地做準備」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院研究員多爾西（James Dorsey）認為，美沙意在提高去年陷入緊繃的兩國關係，特別是軍事關係，「沙烏地．．．是在說：你們和我們同陣線，我們也會站在你這邊」，「美國人試圖傳達的是：我們挺你」。

身兼沙國國防部長的穆罕默德遭外界懷疑是去年沙國記者哈紹吉命案幕後主謀，但是他受到川普多次稱讚。克里格說，穆罕默德一直希望駐卡達烏代德（Al Udeid）空軍基地的美軍部隊轉移一部分到沙國，藉此顯示他對華府來說仍然是重要的安全夥伴。

美國曾在1991年第一次伊拉克戰爭起駐軍沙國，直到2003年第二次伊拉克戰爭推翻伊國領導人海珊後撤出；2005年設立烏代德空軍基地，部署約一萬名部隊。

紐約時報5月報導曾指出，川普5月初與國安團隊首長會議上，當時代理國防部長夏納翰提出更新版對伊朗軍事行動方案，若伊朗攻擊美軍或者加速發展核武，美軍打算派遣高達12萬名部隊；這份方案是在國安顧問波頓要求下修改，充分反映波頓的鷹派作風，但是該方案無意採取陸路入侵伊朗，因為此舉需要更龐大兵力。

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