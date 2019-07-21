殘忍！做試管多年喜獲女嬰 出生7個月竟遭媽媽虐死

2019-07-21 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國33歲女子莎莉娜（Shalina Padmanabha），經過多年的努力，終於成功透過「試管嬰兒」（IVF），迎來1名可愛的女嬰，不過，她卻沒有珍惜老天送她的禮物，反倒毆打、虐待自己才7個月大的女兒，讓她傷重不治身亡，今（20）日莎莉娜被判入獄6年。

綜合外媒報導，莎莉娜和丈夫一直想要自己的孩子，透過「試管嬰兒」療程，成功在2016年2月生下1名可愛的女嬰夏格（Shagun），不過夏格卻在2017年8月15日凌晨因傷勢過重死亡，死因為「頭部重創」。

檢驗報告指出，女嬰顱骨出現8到11公分的傷口，肋骨斷裂、多處受傷以及眼睛後方出血，調查後發現，女嬰被強烈搖晃、毆打，面臨殘忍的暴行。然而，莎莉娜被警方審訊時，竟告訴警方，「女兒好動」，不清楚事發經過，並堅持自己的清白。

法院判決結果今日出爐，莎莉娜因過失殺人以及虐待16歲以下被害人，被判處6年徒刑，首席檢察官羅斯（Natalia Ross）表示，「莎莉娜多次攻擊女兒，沒盡到保護孩子責任，反到釀成女兒死亡，對參與本案的官員來說，是非常艱難的，許多人都是為人父母。」

女嬰的父親表示，「我再也無法看她成長，接受教育，擁有她自己的生命。」由於女嬰是早產兒，曾在醫院待了4個月半，患有嚴重濕疹、頭部有個小洞，讓不少民眾推測，這是否和莎莉娜犯案動機有關。

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