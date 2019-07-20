擠下好萊塢巨星裘莉 「她」榮登2019全球最受景仰女性！

2019-07-20 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國前第一夫人蜜雪兒（Mitchell Obama）雖然已經離開白宮2年多，仍深受全世界的喜愛，日前在輿觀（YouGov）最新調查顯示，蜜雪兒擠下好萊塢巨星安潔莉納裘莉（Angelina Julie），榮登2019年全球最受景仰女性。

根據美國《CBS NEWS》報導，在去年由蓋洛普（Gallup）所做的民意調查顯示，蜜雪兒被票選全美最受尊敬的女性，據蓋洛普的說法，這是17年來首次由希拉蕊（Hillary Clinton）以外的人登上首位。另外，蜜雪兒今年初還達成一項里程碑，她的著作《成為這樣的我：蜜雪兒歐巴馬》全球售出1000萬本，被認定為史上最暢銷的回憶錄。

市調公司輿關透過蒐集41個國家的開放式提名，編列出各20位男性與女性的名單，並擬題由調查人員抽查訪問：「全球還活著的人中，請問你最景仰哪一位（男性或女性）？」

在輿關全球最受景仰的男性榜上，由比爾蓋茲（Bill Gates）獨占鰲頭，其次是前總統歐巴馬（Barack Obama）；此外，輿關還依國家分類排行，歐巴馬是美國最受尊敬的男性，而現任總統川普（Donald Trump）則居於第二，從輿關的民調顯示，歐巴馬夫婦包辦了全美最受景仰的人士。

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