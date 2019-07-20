李小龍故居即將拆除 全球龍迷上網連署搶救！

2019-07-20 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天（20日）是已故武打巨星李小龍的46週年冥誕，全球粉絲都會在7月20日這天紀念這位國際武打巨星的傳奇人生，但今年的龍迷在緬懷偶像之外還忙著請願，起因在於李小龍位在香港九龍塘的故居，將在兩週後改建成一座國學研究中心。

根據馬來西亞《星報》報導，李小龍故居在2015年由余彭年慈善信託掌管，在評估後認為建物難以維護，因此信託在上週公告故居將在兩週後拆除，改建成國學研究中心，以致於「李小龍會」的粉絲們上網發起連署，希望能將李小龍故居改建成李小龍博物館，在未來能夠作為一個觀光景點。

余彭年慈善信託副主席李文龍表示，他同意粉絲要求政府保留李小龍故居，余彭年的家人們也是這麼期望的，如果政府能積極回應，我們願意一起討論更好的方案；對此香港政府發展局則表示，「我們尚未收到建物業主的保留申請。」

「李小龍會」會長黃耀強聲明，這座建築象徵我們對李小龍的集體記憶，應受到香港人和全世界的珍視。我希望香港政府能夠保留這位有影響力的演員，武術家和哲學家的生前故居。

李小龍故居位於香港九龍塘金巴倫道41號，1974年被地產商余彭年以100萬港幣買下，余在2008年曾向政府提議，希望捐贈給港府改成李小龍博物館，最後卻不了了之。

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