不滿被批「世紀污點」中反嗆美國：與邪教同流合汙

2019-07-20 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）日前主持「促進宗教自由部長級會議」，狠批中國對待維吾爾穆斯林少數民族的作法是「世紀污點」，副總統彭斯（Mike Pence）也表示，美中貿易談判並不影響他們支持宗教自由。中國外交部昨（19）日回擊2人「顛倒黑白」、「與邪教分子同流合汙」，要求美方停止利用宗教問題干涉他國內政。

綜合外媒報導，自2017年4月以來，中國政府已在新疆再教育營拘留100多萬中國穆斯林和其他少數民族。龐皮歐18日在會議上說，「在我們這個時代，中國是人權危機最嚴重的地方之一，真是世紀的污點」，中國政府甚至阻擋各國參加這場會議。但即便如此，仍有106國派代表參加。

彭斯也支持龐皮歐強烈批中的立場。他在會上談到，美中之間雖然有貿易談判，但這不影響美國對宗教自由的承諾，祈禱中國人民「有天能自由活出自己的信仰，不必擔心受到迫害。」

中國外交部發言人耿爽昨天在例行記者會上回應，彭斯和龐皮歐在會中發表的涉華講話「完全是混淆視聽、顛倒黑白」，並直指兩人「居然與邪教分子同流合汙，沆瀣一氣」，宗教自由不過是美方造謠中傷他國、破壞他國民族和睦、干涉他國內政的藉口和工具。

耿爽強調，「中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由」，而新疆依法設立「職業技能教育培訓中心」是中方為了以最大限度保障新疆各族的生存權、發展權等基本權利，所採取的有效措施，要求美方「尊重事實、摒棄偏見」。

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