反送中》民陣成員涉嫌持爆裂物遭逮捕 網質疑港警自導自演

香港警方下午召開記者會說明此案。（擷取自港警粉專「香港警察 Hong Kong Police 」）

2019-07-20 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方昨（19）日晚間在荃灣查獲一個「武器庫」，內有爆裂物品以及疑有攻擊性的危險物品，事後警方拘捕一名男子，聲稱與此案有關。對此，「香港民族陣綫」證實該被捕男子為其成員，但該倉庫存放的是音響與文宣，不知為何有爆裂物。由於明（21）日民陣將再次發起遊行，不少香港網友懷疑，此案為警方自導自演。

根據香港《明報》報導，香港警方聲稱接獲線報，有人在荃灣隆盛工廠大廈藏有一批攻擊性武器和危險物品。警方昨晚前往搜查，查獲約1公斤的TATP炸藥，以及10枚燃燒彈，還有刀械、鐵棍等攻擊性武器；又有頭盔、寫有「香港民族陣綫」的T恤和寫有「反送中」的標語。

香港警察「有組織罪案及三合會調查科」高級警司李桂華表示，現場逮捕了一名27歲男子，而警方搜查行動仍在進行中，不排除逮捕其他人。香港警務處高級炸彈處理主任馬德偉也指出，TATP炸藥性質不穩定及危險，不能在市面上購買，必須自行製造，目前已經將一公斤炸藥處理掉。

對此，「香港民族陣綫」今日下午在臉書發文，證實該被捕男子為其成員，但該倉庫存放的是音響與文宣，不知為何有爆裂物，目前已經有律師出面協助被捕成員；由於香港「民間人權陣線」訂21日再次發起遊行，時機敏感，不少網友在民陣臉書下方留言，懷疑此案是警方自導自演。

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