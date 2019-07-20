美印太司令示警 中國軍力可能很快超越美印太駐軍

2019-07-20 16:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美軍印度－太平洋司令部司令戴維森（Philip Davidson）表示，中國軍力未來數年內可能會在質與量方面，均超越美國在印太地區的軍事部署，呼籲美國政府各部門及全國協調一致，迅速作出回應。

美國之音（VOA）報導，戴維森上將18日在科羅拉多州阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上表示，從武器裝備的數量來看，中國軍力即將超越美軍在印太的部署，「在檢視作戰能力與軍隊面對的問題時，我們看到在未來1、2年裡，中國實質上將在數量上超越印太司令部所能指揮和控制的軍事資源。」

戴維森還提到，由於中國正在大力發展軍事科技，中國軍力的質量可能也會在不久的將來超越美軍，「我們看到他們在空中、海上、陸地、太空和網路的能力建設。如果我們不主動積極地採取行動，我們將真正遭遇中國在下個年代中期超越我們的風險。」

美軍在去年公布的「國防戰略報告」中，將中國和俄羅斯視為主要競爭對手。五角大廈和軍方最高官員明言，中國將是美國長期面對的安全威脅，「但美國擁有一項中國不具備的優勢，那就是美國在印太地區的盟友和夥伴關係」。

研究中國海軍問題享有盛名的美國國防大學退休教授、前海軍上校柯爾（Bernard Cole）表示，美軍自身實力也逐漸強化，經歷過去幾十年在世界各地提供反恐軍事支持之後，美國海軍的戰備能力已大有提升，「我們比1990年代以來的任何時期都更強。」

據報導，美軍印太司令部轄下有38萬名士兵和文職人員。其中，太平洋艦隊擁有200艘戰艦，包括5個航空母艦打擊群、1100架飛機和13萬名水兵和相關文職人員；太平洋海軍陸戰隊擁有8.6萬名士兵和640架飛機；太平洋空軍部隊擁有4.6萬名飛行員、地勤人員和文職人員，以及420架飛機；太平洋陸軍部隊則有11萬人和300架飛機。

不過，戴維森也表示，美軍高層沒有人說要跟中國對抗，也無意遏制中國，反而希望繼續與中國軍隊對話和互動。不過，雖然美軍印太司令部一直希望與中國南部戰區司令部建立「熱線」聯繫管道，以降低在南海發生衝突的風險，但中國方面並未作出積極回應。

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