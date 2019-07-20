英油輪經荷莫茲海峽遭伊朗扣押 英外長：無法接受

2019-07-20 05:44

〔中央社〕在英國本月稍早扣押一艘伊朗船隻後，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天宣布，他們在波斯灣也扣押一艘懸掛英國旗幟的油輪。

伊朗革命衛隊新聞網站「賽帕新聞」（Sepahnews）宣布，「史丹納帝國號」（Stena Impero）油輪「在經過荷莫茲海峽時，因未尊重國際海事規定，伊朗革命衛隊應霍爾木茲甘港口暨海事組織（Hormozgan Ports and Maritime Organisation）要求已將其沒收。」

原定前往沙烏地阿拉伯港口的「史丹納帝國號」油輪在行經波灣入口荷莫茲海峽時，突然改變航行方向。

英國表示，「在獲得一件發生在波斯灣事件的報告後，正緊急尋求進一步消息和評估情勢」。

「賽帕新聞」指出，這艘油輪「被帶到港岸並交付這個海事組織，接受法律程序和調查」。

根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic，這艘懸掛英國旗幟、屬於瑞典的「史丹納帝國號」油輪最後顯示的時間和位置是當地時間晚間9時、於拉臘克島（Island of Larak）附近高度敏感的海域上。

約莫同時間，另一艘英國經營、在波灣航行的Mesdar號油輪也大幅改變行駛方向。

英國外交部長表示，第2艘油輪已遭奪取，表示這次兩艘油輪被扣，令人無法接受。伊朗革命衛隊則未提到第2艘油輪的事。

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