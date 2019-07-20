伊朗革命衛隊：已沒收一艘行經荷莫茲海峽英國油輪

2019-07-20 04:12

〔中央社〕伊朗革命衛隊（Revoluti onary Guards）今天宣布，他們已將一艘行經重要戰略海域荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的英國油輪沒收，因為這艘油輪未尊重「國際海事規定」。

伊朗革命衛隊新聞網站「賽帕新聞」（Sepahnews）宣布，「史丹納帝國號」（Stena Impero）油輪「在經過荷莫茲海峽時，因未尊重國際海事規定，伊朗革命衛隊應霍爾木茲甘港口暨海事組織（Hormozgan Ports and Maritime Organisation）的要求將其沒收。」

「賽帕新聞」指出，這艘油輪「被帶到港岸並交付這個海事組織，接受法律程序和調查」。

根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic，這艘懸掛英國旗幟、屬於瑞典的「史丹納帝國號」油輪最後顯示的時間和位置是當地時間晚間9時、於拉臘克島（Island of Larak）附近高度敏感的海域上。

一名英國政府發言人指出，英國「在獲得一件發生在波斯灣事件的報告後，正緊急尋求進一步消息和評估情勢」。

伊朗革命衛隊宣布這項消息的幾個小時前，直布羅陀司法部長甫表示當地最高法院裁定，一艘涉嫌違反制裁、有意將原油運送到敘利亞而遭扣押的伊朗油輪，可再延長扣押30天。

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