京都動畫縱火案 死者增至34人

2019-07-20 01:19

〔中央社〕日本「京都動畫」18日上午遭人縱火，死傷慘重。19日晚間得知在醫院急救的一名男子不治，至此已知34死34傷。

位於京都市伏見區的日本動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）工作室一樓遭人潑灑汽油點火，火勢一發不可收拾。事發當時工作室內有74人，其中33人逃生不及葬身火窟，35人受傷送醫，6人平安。19日晚間得知，傷者當中一名男性不治，縱火案死者增至34人。

日本放送協會（NHK）報導，京都動畫社長八田英明19日下午隨警方進入火災現場勘查後，在京都府宇治市總社附近接受媒體採訪。

八田說：「感覺約一分鐘，瞬間一切都變黑了。看得出火勢猛烈，導致多位員工罹難，令我悲痛萬分。」

這個工作室同時製作許多動畫作品，很多都因這把無情火給燒毀了。

八田說：「有些已完成的影片，想及這些員工的心情，我想公開給大家看。這些員工都希望把好的作品傳遞給全世界的人而努力製作，現在卻變成這樣，真的令人感到懊惱不已。我不想葬送我們的未來。」

京都動畫也對媒體發表聲明，內文寫道：「一群志在動畫，來自全國的年輕人，竟以這樣的形式，未來被阻絕了，實在令人遺憾到無言。對敝公司、對業界來說，是一大損失。這些人個個都很優秀，都是好夥伴。再度祈願罹難者在天之靈能安息。也由衷祈願傷者早日康復。」

聲明還寫道：「失去了一路相伴的夥伴，也有夥伴受傷，倖存的社員身心都受到很大創傷。現在我們認為關懷罹難的員工及其遺族、受傷的員工及其家人是最重要的，因此請大家多包涵。」

由於這起縱火案死傷慘重，京都府警宣布成立100名警力的專案調查小組。日本首相安倍晉三已緊急下令國家公安委員長山本順三展開調查。

日本警方19日以「事涉重大」為由，破例在未對犯嫌正式逮捕前就公開其姓名。犯嫌是41歲男性，名叫「青葉真司」。

日本「週刊文春」報導，青葉於2012年持菜刀搶劫茨城縣一家超商被判刑，出獄後住在埼玉市，曾因製造噪音與鄰居發生糾紛。

有日媒報導，18日縱火案發生後，一名穿紅色上衣男子被懷疑是縱火犯，遭警方制伏。距火災現場南西約500公尺處有一座公園，住在公園附近的一名女國中生表示，17日下午1時左右與18日上午8時左右，看到一名穿紅色上衣的男子躺在公園長椅上。（編輯：劉學源）

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