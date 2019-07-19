惡劣！中國女房客不滿退租遭拒 空調、水龍頭連開3天報復

2019-07-19 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國成都一名民宿業者在微博爆料，因退租糾紛遭女房客報復，不只幾百支牙刷被撕開包裝、所有餐巾紙被水泡爛，甚至讓空調、水龍頭連續白開3天，「物業說她至少流掉幾十噸水」，事後對方卻堅稱自己沒有錯。

綜合中媒報導，民宿業者陳陽（化名）說明，該房客王可（化名）在網路平台預訂7月8日至11日的房間，由於9日時有其他客人問房，因此陳陽向王可詢問之後是否還要續租，王可提出要續租5天，並透過微信匯款。結果到了12日，王可忽然說要取消續租，要求退款。

陳陽提到，網路平台上有明文規定，如未能在入租的7天前取消，租金不予退還，然而王可卻反駁自己並非通過平台續訂，而是私下透過微信聯繫。陳陽拒絕退款，隨後王可直接刪除陳陽微信。

到了16日中午，陳陽請房務人員前去打掃時，卻發現幾百支牙刷被撕開、餐巾紙被拆開泡水、就連民宿中的擺飾品與沐浴乳洗髮精，也全被丟進垃圾桶，其中，屋內所有水龍頭及空調更是24小時開著，「房客自己承認13號就離開，也就是說水電連續開了3天，那可是幾十噸水啊！」然而，當陳陽再次傳訊息給王可，王可卻堅稱：「我沒搞壞您東西我憑什麼要給您賠償」，稱陳陽「收黑心租」。

針對房客浪費水電行徑，中國國浩律師事務所律師葉珈睿表示，毀損財物明確構成民事侵權，業者可向房客索取照價賠償。至於私下轉帳是否還需遵守網路平台的約定？律師稱，若雙方當下無明確規定，應按照行業規則或交易習慣解決。

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