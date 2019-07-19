雅典發生規模5.1強震 造成停電、電信中斷

〔即時新聞／綜合報導〕希臘首都雅典19日下午，發生芮氏規模5.1極淺層地震。
綜合外媒報導，希臘地球動力學研究所（Institute of Geodynamics）指出，該起規模5.1地震，發生在當地時間下午2時13分，震源深度10公里，震央位於雅典西北部的23公里處，目前暫無傷亡傳出；美國地質調查局（USGS）則稱地震規模為5.3。
報導指出，地震讓當地電信出現中斷，同時引發部分地區停電，消防隊接到人們受困在電梯中的求救電話，而許多受到驚嚇的民眾則紛紛跑上街頭。
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綜合外媒報導，希臘地球動力學研究所（Institute of Geodynamics）指出，該起規模5.1地震，發生在當地時間下午2時13分，震源深度10公里，震央位於雅典西北部的23公里處，目前暫無傷亡傳出；美國地質調查局（USGS）則稱地震規模為5.3。
報導指出，地震讓當地電信出現中斷，同時引發部分地區停電，消防隊接到人們受困在電梯中的求救電話，而許多受到驚嚇的民眾則紛紛跑上街頭。