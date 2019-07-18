川普推特再嘲諷 轟民主黨女議員是「天啟四騎士」

2019-07-18 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院民主黨議員與部分共和黨議員16日投票通過一項決議，譴責總統川普對反對黨少數族裔女性眾議員的仇恨發言。而遭到批評的川普，繼砲轟女眾議員為「四人幫」後，17日又在推特引用共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）的話，嘲諷四位女眾議員為「天啟四騎士」。

天啟四騎士被認為是「反基督」的象徵，起源於聖經的《啟示錄》，四位分別騎著白、紅、黑、綠四色的騎士在經文中受到召喚，分別代表戰爭，飢荒，瘟疫和死亡帶給接受最終審判的人類，而世界就此終結。

根據英國《每日郵報》報導，共和黨參議員甘迺迪在福斯新聞節目上表示，四位自由黨的女眾議員不斷與總統針鋒相對，還批評總統是一個種族主義者，就像天啟四騎士一樣帶來災難；此外，甘迺迪還補充說道，他對四位女眾議員怪異的行徑充滿疑慮，他認為川普總統不是種族主義者，並狠嗆「這裡不是中國，在美國如果你討厭我們的國家，你可以自由離開」。

對此，川普先前就在推特回應，「那些推文並不是種族主義，我不是種族主義份子」，並抨擊四名女眾議員「她們恨美國」。針對近日遭少數族裔女眾議員的的圍剿，川普又引同黨參議員甘迺迪的話回擊，「她們正在摧毀民主黨。令我感到震驚的是，竟有麼多總統候選人力挺她們的意見，我只能以天啟四騎士來稱呼她們四位怪人」。

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