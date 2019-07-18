被視為「抗中鷹派」 歐盟首位女主席曾讀LSE、聽龐克樂

德國首位女性國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨（17）日成為歐執會史上首位女主席，曾求學於倫敦政經學院，期間愛上龐克樂。（路透）

2019-07-18 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會昨（17）日投票通過，德國首位女性國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）成為歐執會史上首位女主席。其傳記作者向《BBC》透露，這位女主席年輕時不但曾求學於倫敦政經學院（LSE），期間還愛上了龐克樂，40餘歲才從政的范德賴恩，表現令人期待。

據《BBC》報導，范德賴恩出身於政治世家，自小學業成績優異，20歲時曾至倫敦政經學院求學，期間愛上當時英國非常流行的「龐克搖滾」（Punk Rock）。

范德賴恩回國後，1991年獲得醫學博士學位，與大學時期的男友結為連理。隔年隨夫旅居美國，成為了全職主婦，直至1998年才回到德國執起教鞭。

范德賴恩40多歲才跨足政治參選州議員，2010年曾被德國總理梅克爾（Angela Merkel）提名為聯邦總統候選人，後遭黨內保守派組止；2013年即成為了德國史上首位女性國防部長，期間曾向歐洲盟友警告中國可能帶來的威脅，被視為「抗中鷹派」。

60歲的范德賴恩昨（17）日勝選，成為歐盟執行委員會首位女性主席。可說是「人生勝利組」的她，雖然僅以勉強過半的票數勝選，未來面對「英國脫歐」、「氣候變遷」、「移民政策」、「北約組織」和「性別平等」等議題將如何施政，仍備受國際關注。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法