聯合國要求說明掃毒戰 菲國總統府怒批「霸凌」

2019-07-18 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任至今，有數千人在掃毒戰中遭到法外處決，聯合國11日要求菲國對此提出書面報告，菲律賓總統府今（18日）說明國內掃毒狀況，指出有5526人在掃毒戰中死亡，並表示這項決議是對菲律賓的霸凌，不會接受。

杜特蒂從2016年7月上任，2個月內至少在掃毒行動中殺害1900人，這些法外處絕大多在未經審判或沒有充分證據的情況下執行，國際人權團體質疑杜特蒂強硬的掃毒政策是濫殺，指出部分嫌犯會在掃毒行動中被當場槍殺。冰島11日在聯合國人權理事會（UNHRC）提案通過，要求菲律賓對國內人權狀況提出書面報告。

菲律賓總統府質疑冰島與聯合國提出的掃毒死亡人數沒有根據，今（18日）召開「真實數字記者會」，表示從杜特蒂上任到今年6月30日，警方發動13萬4583次行動，逮捕19萬3086人，5526人在掃毒戰中死亡。

杜特蒂15日表示，掃毒是一項重要政策，聯合國此舉是在干涉內政，會考慮與推動決議的冰島斷交，以及退出聯合國人權理事會。菲律賓總統府今日說明，聯合國這項決議是對菲律賓的霸凌，不會接受，菲國參議院議長甚至提議退出聯合國。

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