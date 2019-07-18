京都動畫縱火案》新發現10人倒臥無呼吸 恐攀至26死

2019-07-18 17:43

首次上稿 16:42

更新時間 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本動畫製作公司「京都動畫」位於京都市伏見區的工作室今（18日）遭人縱火，3層樓建築物陷入一片火海，造成慘重傷亡，除已造成16死36傷外，消防人員在3樓及通往頂樓的樓梯間再度發現10多人倒臥，呈現心肺停止狀態。

綜合日本媒體報導，京都動畫旗下位於京都市伏見區的工作室在當地時間今上午10時30分遭人縱火，一名41歲男子在建築物1樓潑灑疑似汽油的不明液體，隨後點燃，3層樓建築瞬間陷入火海，傳出起火時建築物內約有70名人員，當局獲報後立即出動超過30輛消防、救護等勤務車輛趕往現場撲救，在歷經5小時的努力，於當地時間下午3點半左右控制火勢。

由於起火點在1樓，建築物內人員逃生困難，造成重大傷亡，有36人送醫，其中10人傷勢嚴重，1人不治，由於仍有大量人員失蹤，在火勢控制後，警消人員深入火場找尋失蹤者，在2樓發現12人倒臥，已明顯死亡，接著在3樓及通往頂樓的樓梯間再度發現10人呈現心肺停止狀態。

死亡及心肺停止者高達23人，目前恐仍有10餘名人員下落不明，死傷恐進一步攀升；涉嫌縱火的男子本身也遭燒傷，在逃逸時被人抓捕，現由警方監控下送醫，嫌犯動機不明，傳出該嫌在被逮時被警方質問為何犯案時，怒嗆「都是抄襲」，但詳細狀況還有待進一步釐清。

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