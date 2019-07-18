京都動畫遭縱火》火場二樓驚見10人倒臥亡 仍有人失聯...

2019-07-18 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本動畫製作公司「京都動畫」位於京都市伏見區的工作室今（18日）遭人縱火，三層樓建築物陷入一片火海，起初傳出1死38傷，多人失蹤，在火勢控制後，警消人員深入二樓火場，發現10人倒臥在內，已明顯死亡，暫未進行搬運作業，現正前往三樓查看，死傷恐進一步攀升。

綜合日本媒體報導，京都動畫旗下位於京都市伏見區的工作室在當地時間今上午10時30分遭人縱火，一名41歲男子在建築物一樓潑灑類似汽油的不明液體，大喊去死吧，隨後點燃液體，火勢一發不可收拾，當局獲報後立即出動超過30輛消防、救護等勤務車輛趕往現場撲救，京都市消防局表示，工作室的建築共有3層樓，已完全燒毀，有報導指出當時建築物內約有70名人員。

警消救出38名傷者，部分人員傷勢嚴重，至少1人不治，由於仍有大量人員失蹤，在火勢控制後，警消人員深入二樓火場，驚見10人倒臥在內，由於10人已明顯死亡，暫未進行搬運作業，警消正往三樓查看火場狀況，死傷恐進一步攀升。

有目擊者心有餘悸表示，當建築物冒出大量黑煙時，自己看到很多被困在建築物裡的人從窗戶裡探出頭來求救。

10人喪失意識，並已有數人被證實死亡，目前救災行動仍持續進行，幸未傳出火勢蔓延至周遭房屋。

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