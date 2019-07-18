13歲親娘被害！22年後除夕夜連殺仇家3人 他伏法引熱議

2019-07-18 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省漢中市去年2月發生一起駭人聽聞兇殺案，男子張扣扣選在除夕夜登門，將22年前殺害其母的3名兇手逐一刺殺，隨後投案自首。全案經一年多審理，張扣扣被判處死刑定讞，並在昨天上午行刑，由於此案情節離奇，針對張男是否該「殺人償命」的討論再度引發熱潮。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國最高人民法院17日證實，張扣扣2018年2月殺害鄰居王自新（父）、王校軍（長子）與王正軍（三子）一家3人被判死刑，已於同日上午被漢中市中級人民法院執行死刑，臨行前曾會見近親屬。

張扣扣伏法的消息傳出後引起網友熱議，部份民眾認為，張扣扣雖動手殺人，但死者皆為當年動手殺害張母的人，並未傷及無辜，且張行兇後即投案自首，並非窮凶極惡之徒，情有可憫，甚至還有人將其視為真漢子，是民間正義的化身。

以法律專才人士為首的另一派說法則認為，為維護社會秩序，法應大於情，且張母死後，加害人已先後入獄服刑，過去20年來兩家再無衝突，但張扣扣始終心懷怨恨，而工作、生活兩頭不如意的現況更逐漸讓他心理失衡，最終犯下如此兇殘的殺人案，對社會已構成負面影響，法院判處死刑並無爭議。

本報此前報導，張家與王家的恩怨發生在23年前，張扣扣的母親汪秀萍與王家因故發生爭執，遭王正軍當街持木棒朝頭部猛擊，汪女傷重不治，過程全被時年13歲的張扣扣看在眼裡。

忍隱22年後，張扣扣去年除夕終動手報母仇，其胞姊姐向警方透露，在親眼見到母親被殺害後，弟弟就變得十分內向，很少與家人交流感情，大家也不太清楚他在想什麼，沒想到最終竟發生慘劇。

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