駁斥爆料「失實陳述」 迪士尼發聲明打臉繼承人

2019-07-18 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼家族繼承人艾比蓋兒（Abigail Disney）日前「臥底」探訪旗下遊樂園，爆料樂園員工待遇極差引發各界熱論，對此，迪士尼發言人17日公開發表聲明，除駁斥部分媒體報導內容外，更批評艾比蓋兒「歪曲事實」的作為，是對迪士尼全體員工的侮辱。

根據《CNN》報導，迪士尼發言人週三針對相關媒體報導公開發表聲明，將艾比蓋兒的發言內容形容為「意圖引人注目的噱頭（stunt），誇張地令人感到震驚」。聲明強調，艾比的指控是「失實陳述」（misrepresentation），嚴重侮辱了在迪士尼工作的所有員工。

迪士尼執行官此前回應艾比蓋兒的要求，聲稱迪士尼樂園員工的起薪約為15美元（約新台幣466元）、平均時薪則為19.5美元（約新台幣600元），遠遠超出聯邦最低工資兩倍有餘。此外，迪士尼官方規劃有1.5億美元（約新台幣46億元）的計畫，協助員工完成大學、高中或相關學程，員工還享有生育津貼、休假政策、醫療資源共享等福利。

艾比蓋兒是迪士尼聯合創辦人洛伊·O·迪士尼（Roy O. Disney）的孫女，她自稱日前收到一名迪士尼員工的臉書訊息，表示在樂園工作狀況非常悲慘，讓艾比蓋兒決定臥底進加州樂園，才發生這次繼承人「微服出巡」揭發內幕的爭議事件。

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