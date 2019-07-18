租衣服正夯 美國女性擁抱服裝租賃服務

2019-07-18 01:03

〔中央社〕很多人為了參加一場活動，買了一套昂貴晚禮服，卻只穿過一、兩次，愈來愈多美國女性不再會發生那種情況，因為許多人開始擁抱服裝租賃服務，作為讓衣櫃煥然一新的方式。

很多人都曾買過一件時髦T恤，然後把它放在衣櫃積灰塵，因此服裝租賃服務應運而生，這個逐漸茁壯產業可能會威脅到傳統時尚業。

零售分析業者Edited的市場分析師瑪西（Kayla Marci）說：「租賃是當前零售業的行話，這些平台正在破壞時尚產業，並且改變我們的購物方式。」

服裝租賃服務10年前是針對特殊場合的需求，但根據市場調查公司Grand View Research今年4月公布的一項研究，服裝租賃服務已改頭換面，目前全球營業規模達10億美元（約新台幣310億元）。

化妝品主管傑克森（Jacqueline Jackson）發現，美國服裝租賃業翹楚「出租時尚」（Rent the Runway）每月無限次數租借服務的費用，比她租一套婚禮想穿的禮服還便宜。

傑克森說：「很高興能擁有這種無限制衣櫥，能夠穿戴我無法負擔的服飾，因為很多東西都相當昂貴。」她育有兩個年幼孩子，「我根本沒時間購物」。

與許多競爭對手一樣，每月訂戶超過1萬1000名的「出租時尚」提供像是Victoria Beckham、Proenza Schouler和Phillip Lim等奢侈品牌服飾；這些服飾每件要價數百美元。

「出租時尚」訂戶可選擇每月支付89美元（約新台幣2770元），一次可獲得4件服飾，或每月支付159美元（約新台幣4940元）享受無限制租借服務。

總部位在西雅圖新創公司Armoire每月無限租借費用為149美元（約新台幣4630元）。Armoire擁有數千名訂戶。

消費者也能以優惠價格購買所租用服飾。

目前提供服裝租賃服務的業者僅為女性顧客服務，業者會用電腦處理使用者偏好和尺寸等相關數據，再利用人工智慧向顧客建議她們會想穿戴的服飾。

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