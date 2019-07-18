伊拉克北部武裝攻擊 土耳其：外交官遭鎖定一死

2019-07-18 00:22

〔中央社〕伊拉克北部阿比爾巿一間餐廳今天遭遇武裝攻擊，安納杜魯新聞社報導，正在用餐的土耳其外交官遭到鎖定攻擊。土耳其外交部證實，事件造成一名外交官喪生。

當地是庫德斯坦自治區政府（KRG）所在，土耳其設有領事館。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述外交部聲明報導，駐阿比爾巿（Erbil）領事館外發生「駭人聽聞」攻擊，造成「一名官員犧牲」。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）發推文譴責這起事件，並說「土耳其要求伊拉克和庫德斯坦自治區政府迅速緝凶」。外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，若有必要，將派代表團前往阿比爾巿。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，身分不詳的槍手對位在領事館外的土耳其餐廳Huqqabaz開槍，當時有土耳其外交官正在用餐。其他報導指出，至少有3名土耳其外交官喪生，且據報死者包括副領事，不過這項報導截至目前未獲證實。

領事卡拉柴（Hakan Karacay）當時不在現場。

安卡拉當局矢言將對這起攻擊作出回應。土耳其總統的發言人卡林（Ibrahim Kalin）在推特發推文說，「將對犯下這起奸險攻擊的人作出必要回應」。

阿比爾巿警察局長塔拉特（Abdulhalik Talat）表示，為了逮捕兩名武裝攻擊者，當局已封鎖阿比爾巿所有連外道路。一位身穿便衣的攻擊者遭當場擊斃。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，塔拉特說，已立即針對這起事件展開調查，稍後將公布案情。

報導指出，上一次有土耳其外交官遭到殺害而殉職是1994年在希臘首都雅典。

TRT的報導引述消息人士指出， 據信事件是庫德工人黨（PKK）所為。PKK被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

土耳其自5月起在伊拉克北部展開軍事行動，對恐怖組織進行掃蕩。土耳其媒體報導，武裝團體PKK自1984年以來持續與土耳其當局對抗，已造成包括平民在內的逾4萬人喪命。（編輯：林治平）

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