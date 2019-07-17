日本芥川賞得獎公布 旅日作家李琴峰惜敗

2019-07-17 18:14

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕由日本文學振興會主辦的芥川賞與直木賞，17日公布第161屆得獎名單，分別由日本作家今村夏子的「紫裙的女人」獲得芥川賞大獎，大島真壽美的「渦 妹背山婦女庭訓 魂結」獲得直木賞大獎。

日本文學振興會今天下午在東京的一家料亭舉行最後的評審會，傍晚時先後公布兩獎項結果。以作品「倒數五秒月牙」（暫譯）入圍芥川賞的旅日台灣作家李琴峰，使用非母語創作並觸及女同性戀題材受到好評，但可惜與大獎擦身而過。

日本評論家栗原裕一郎表示，過去芥川賞也曾有多位外籍作家入圍，包括2017年以「中間的孩子們」入圍第157屆芥川賞的旅日台籍作家溫又柔，不過這些作家都是從小就會日語，使用日語的純熟度和母語差不多，李琴峰算是首位使用非母語創作的入圍作家，而且內容觸及LGBT等題材，下筆大膽異於日本人的表現手法，作品也反映出台灣解嚴後，社會釋出各種生命力的現況。

芥川賞與直木賞從1935年創辦，每年分上下半年頒發兩次，芥川獎是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木獎則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。

兩獎項經歷了昭和、平成年代，本屆161屆為令和元年首屆，台灣出身的七年級生李琴峰恭逢其盛也倍受矚目。本屆入圍者共5人，除了李琴峰為首次入圍之外，其他日籍作家今村夏子和古川真人均是第3次入圍，高山羽根子、古市憲壽則是第2次入圍。

直木賞的6位入圍者朝倉霞、大島真壽美、窪美澄、澤田瞳子、原田舞葉及柚木麻子均為女性作家，也是直木賞創辦以來首次由女性全部包辦。

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