員警進入香港大學校園惹議 校方將投訴

2019-07-17 17:49

〔中央社〕香港大學今天凌晨突然有3名員警進入校園，原因不明，學校保全人員曾當場詢問員警為何違反規定進入校園，校方並為此發表聲明關切。香港警方則回應，事後已與港大聯絡並解釋此事。

但截至發稿為止，香港警方並未說明員警今天凌晨進入港大的具體原因；而港大則表示，將針對此事向警方作出正式投訴。

港大校園媒體「學苑」今天在臉書上，披露3名員警在校內的影像。據這段長約2分鐘的畫面顯示，一名身著白色制服的女警是帶隊官，帶著身著藍色制服的男、女警各一人從港大校園走出。

隨後，這3名員警走進港大連接地鐵站的天橋，抵達出入口的電梯，再乘電梯離去。

「學苑」在貼文中提到，他們事後曾向物業管理處的保安控制中心致電查詢。據接受查詢的職員透露，管理處當時曾派遣保安「前往視察」。但員警則回答，他們「僅為路過」。

此事發生後，引起不少港大學生及其它香港網友反彈，紛紛質疑警方為何在沒有正當理由下進入校園，動機何在，也引起香港媒體注意。

綜合港媒報導，港大上午發表聲明指出，關注警務人員「進入校園，並逗留了數分鐘」。學校保安人員「即時向警方查詢，為何有警務人員違反既定守則進入校園範圍」。港大會向警方作出正式投訴。

香港警方則回覆，警方就進入校園範圍有「既定的程序和指引」。針對有西區分區警務人員巡邏時「一度進入香港大學範圍」，警方事後已就事件與香港大學聯絡及作出解釋，並會就事件作「嚴肅跟進」。

香港01報導，依往例，大專院校保安事宜由校方負責，並由職員或聘用的保安人員執行，而各校均有內部機制、規則和程序處理校園內出現的突發事故，包括視實際需要向執法部門求助。

至於警方，只會在收到學校有人報警求助，要求處理公共安全、公共秩序事件時，在與學校聯繫後，才進入校園提供協助。

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