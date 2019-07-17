「港人最多就是錢！」 反送中募資「課金」挺抗爭

2019-07-17 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭仍在持續，而抗爭者已發展出藉「群眾集資」維持抗爭能量的方法，從就醫到法律費用，都能透過眾籌支付，更有網友表示，「香港人最多的就是錢」，呼籲透過「課金」支持抗爭人士。

《Quartz》今（17）報導，香港反送中抗爭，正透過群眾集資維持抗爭能量，如為律師籌集資金代表被捕的抗爭者、支付醫療費用，募資平台GoGetFunding也曾在6月中推出1項募資計畫，在數天內籌集120萬港元的資金，用於向抗爭者提供醫療、法律和心理援助。

而在6月底於日本大阪舉行的G20峰會前，香港民眾也眾籌670萬港元（約新台幣2680萬元），在個大國際報刊如《衛報》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等刊登廣告，呼籲國際社會關注香港修訂《逃犯條例》（或稱送中條例）。

最近幾週成立的集資活動，包括由香港記者協會（Hong Kong Journalists Association）支持，為香港新聞界人士提供經濟援助的「香港記者協會保護記者基金」（The Journalist Protection Fund），以對向記者施暴的人士採取法律行動，該集資活動至今已籌集超過253萬港元。

前香港政務司司長陳方安生共同創立的非營利組織，則希望藉籌集100萬港元，資助研究《逃犯條例》的爭議。新成立的香港民意研究所（Public Opinion Research Institute），其對民主、身分和公職人員支持率等系列問題進行定期民意調查，自5月開始運作以來，已籌集超過410萬港元。

香港網路社群平台「連登討論區」15日則有文章說明了反送中的集資、捐贈精神，指出「沒有打不贏的官司，只有請不起律師」、「沒有醫不好的傷，只有付不出醫療費」、「香港人最多的就是錢，而錢可以買得到正義」、「記住課金不是一次就夠，要不斷課...幫到接二連三受傷的義士」。

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