中國官媒稱習近平訪內蒙「重視少數民族」 網友嗆：瞎扯蛋

2019-07-17 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前出訪內蒙古，考察風俗民情，並表示國內「各民族要一起推動中華民族的發展」。此消息一出，引起了中國網友撻伐，並諷刺習近平「南方洪水氾濫不管，跑去北方遊山玩水」。

中國官媒報導，習近平於15日抵內蒙古考察，不只觀賞內蒙古傳統文化技藝演出，也探訪內蒙古大學，關心自治區少數民族的教育狀況。他表示「要重視少數民族文化遺產的保護傳承」，並表明黨中央會資助少數民族的文化傳承與保護。

習近平表示，內蒙古是中國民族區域自治制度的發源地，具有民族團結的光榮傳統。並表示境內民族應「全面貫徹黨的民族政策，鑄牢中華民族共同體意識，共同創造美好生活。」

習近平出訪內蒙古的消息一出，引發中國網友熱烈討論。中國獨立記者高瑜在推特貼文反諷「中央並非放眼世界，也關注內蒙的青山綠水」，底下網友跟著留言嗆習「南方洪災不管，反而跑去內蒙古遊山玩水」、「習瘟豬要找出瘟豬病毒的源頭」。

《人民日報》推特貼文則被中國網友留言大嗆「共產黨的使命就是消滅人類文明」，還有網友表示人民日報的報導內容全部都在「瞎扯蛋」。

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