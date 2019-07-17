中國官媒稱習近平訪內蒙「重視少數民族」 網友嗆：瞎扯蛋

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前出訪內蒙古，考察風俗民情，並表示國內「各民族要一起推動中華民族的發展」。此消息一出，引起了中國網友撻伐，並諷刺習近平「南方洪水氾濫不管，跑去北方遊山玩水」。
中國官媒報導，習近平於15日抵內蒙古考察，不只觀賞內蒙古傳統文化技藝演出，也探訪內蒙古大學，關心自治區少數民族的教育狀況。他表示「要重視少數民族文化遺產的保護傳承」，並表明黨中央會資助少數民族的文化傳承與保護。
習近平表示，內蒙古是中國民族區域自治制度的發源地，具有民族團結的光榮傳統。並表示境內民族應「全面貫徹黨的民族政策，鑄牢中華民族共同體意識，共同創造美好生活。」
習近平出訪內蒙古的消息一出，引發中國網友熱烈討論。中國獨立記者高瑜在推特貼文反諷「中央並非放眼世界，也關注內蒙的青山綠水」，底下網友跟著留言嗆習「南方洪災不管，反而跑去內蒙古遊山玩水」、「習瘟豬要找出瘟豬病毒的源頭」。
《人民日報》推特貼文則被中國網友留言大嗆「共產黨的使命就是消滅人類文明」，還有網友表示人民日報的報導內容全部都在「瞎扯蛋」。
中央並非只放眼世界，也關注內蒙的青山綠水，央視網今天新聞：習近平走進赤峰喀喇沁旗馬鞍山林區，說：“中國是世界上最大的人工林貢獻國，這麼大範圍地持續不斷建設人工林，只有在我國社會主義制度下才能做到。”還觀看了古典民族史詩《格薩爾》說唱展示，並同《格薩爾》非物質文化遺產傳承人親切交談。 https://t.co/4JQMDKxI97— 高瑜 （@gaoyu200812） 2019年7月17日
【習近平：主題教育要實實在在，不能上下忽悠】16日上午，習近平總書記來到內蒙古自治區自然資源廳，實地調研指導開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。https://t.co/pTmTG2lKGG pic.twitter.com/le5nPMA6C3— 人民日報 People's Daily （@PDChinese） 2019年7月17日