美國疑阿聯油輪遭扣押 伊朗官員稱是救援該船

2019-07-17 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕一艘小型油輪Riah號，日前穿越荷莫茲海峽（the Strait of Hormuz）進入伊朗海域時，突然關閉發信器失聯，原因不明，美國懷疑伊朗扣押了該船，為緊張的區域局勢再添變數，而伊朗外交部發言人今日（17日）表示，伊朗是協助海上故障船隻的救援，否認扣押油輪的指控。

《美聯社》引述伊朗官媒《IRNA》今日（17日）報導，伊朗外交部發言人阿巴斯.穆薩維（Abbas Mousavi）表示，伊朗會協助一些在海上故障的外國油輪，屬於一般的救援行動，已使用拖船將其帶回修復，但由於伊朗跟美國等西方國家陷入緊張關係，航行在該海域的油輪突然失去信號，引發各界揣測。

報導指出，週六（13日）晚間，掛巴拿馬國旗的油輪Riah號穿越荷莫茲海峽後，因不明原因關閉它的發信器，美國高度懷疑伊朗幕後指使扣押該艘油輪，一名美國國防官員不具名表示，Riah號可能被扣押在航線附近的葛希姆島，該島上有伊朗革命衛隊的根據地。

外傳這艘掛巴拿馬國旗的Riah號為阿拉伯聯合大公國所屬，但一名匿名阿聯官員否認，Riah號非阿聯所屬，船上也沒有國民，也證實其未發送求救信號；Riah號通常是從阿聯西岸的杜拜和沙加出發，經過海峽前往東岸的富吉拉，在此之前的3個月內，該船的航行都沒有異常。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法