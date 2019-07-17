將昆蟲當生化武器？美國會通過審查萊姆病爆發原因

2019-07-17 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議員批准審查美國是否在1950年到1975年間，是否利用壁蝨或其他昆蟲作生化武器，而此計畫出錯導致萊姆病（Lyme disease）在美國1960年代爆發。

綜合媒體報導，美國眾議院批准了新澤西州共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）的修正案，將重新調查美國是否在1950年代使用昆蟲當作生化武器。史密斯表示，他看了許多書籍和研究文章顯示，美國政府當時在馬里蘭州和普拉姆島研究將壁蝨及其他昆蟲變成生化武器。

據報導，萊姆病原體發現者威利（Willy Burgdorfer）在其著作《萊姆病和生物武器的秘密歷史》中表示，萊姆病是一個出錯的軍事實驗，本身曾任美軍的生物武器研究員，任務是繁殖跳蚤、蜱蟲、蚊子及其他吸血蟲來傳播人類感染疾病，他更表示這計畫已「失控」，導致美國1960年代萊姆病疫情爆發。

根據衛福部疾病管制署，萊姆病是由伯氏疏螺旋體（Borrelia burgdorferi）所引起的人畜共通傳染病，是經由被感染的蜱（俗稱壁蝨）所叮咬而感染，並不會直接由人傳染給人。報導指出。神經系統損害為該病最主要的臨床表現，可能導致腦膜炎、腦炎、顱神經炎、運動和感覺神經炎。

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