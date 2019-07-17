南亞暴雨累計151死 大雨將持續肆虐印、孟、巴

2019-07-17 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕受季風影響，南亞地區遭連日暴雨襲擊，至今累計造成至少151人死亡，外媒指出，災情最嚴重的尼泊爾降雨已歇止，但災情還未結束，未來幾天印度、孟加拉與巴基斯坦等國仍將繼續暴降致災大雨。

根據《CNN》報導，每年季風帶來的暴雨侵襲南亞，雖然緩解乾旱，但短時間的強降雨造成洪水和山崩，在沒有蓄水基礎設施的地區，災情更是慘重。尼泊爾自上週四（11日）起連日降下滂沱大雨，導致洪水肆虐與山體滑坡等災情，至今已有至少78人死亡。

報導指出，印度東北部比哈爾邦和阿薩姆邦災情也相當嚴重，共傳出29人死亡；季風暴雨帶來的洪水也分別襲擊了與印度接壤的巴基斯坦與孟加拉，目前巴國被證實至少28人死亡，孟加拉則是16死。

根據印度官方聲明，該國有超過670萬人直接受到洪水影響，分別為比哈爾邦的250萬人與阿薩姆邦的420萬人。該國至今有近20萬名災民被撤離家園，超過100萬公頃的農田被洪澇淹沒，道路與房屋受到嚴重破壞，多數牲畜死於洪水，整個野生動物保護區也被大水分割得七零八落。

救災機構現已進駐當地，為流離失所的家庭提供臨時避難所與維生用品，印度比哈爾邦現有11萬6000名災民被安置，阿薩姆邦人數則為8萬3000名，孟加拉則有超過20萬人被迫撤離已不再安全的家園。

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