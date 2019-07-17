川普政府擬放寬華為禁令 美參眾跨黨派議員提法案力阻

2019-07-17 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔心美國總統川普放寬對中國企業的限制，美國參、眾議院的跨黨派議員16日提出法案，要求維持對中國華為實施嚴格的禁令。

綜合媒體報導，該法案規定，政府在未經眾議院和參議院批准下，禁止將華為從商務部的貿易黑名單中刪除，同時允許國會拒絕給予華為有業務往來的美國企業豁免權。

共和黨參議員柯頓、盧比歐（Marco Rubio）和羅姆尼（Mitt Romney），以及民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen），華納（Mark Warner）和布魯門塔（Richard Blumenthal）在參議院提出了「捍衛美國5G未來法案」。民主黨眾議員潘內達（Jimmy Panetta）、蓋耶哥（Ruben Gallego），以及共和黨眾議員加拉格爾（Michael Gallagher）和錢尼（Liz Cheney）也在眾議院提出了一項配套法案。

支持該法案的共和黨議員柯頓（Tom Cotton）在聲明中指出，美國企業不應該向美國的敵人，出售他們用來監視美國人的工具。民主黨參議員范霍倫表示，解決美國面臨來自中國電信公司的國家安全威脅，最佳解決方式就是劃清界線。

由於國家安全問題，美國在5月份將華為列入商務部的出口管制黑名單，如果沒有特殊許可，美國企業不能出售產品給此名單上的企業。然而，正在尋求恢復與中國貿易談判的川普上個月底宣布，允許美國企業向華為銷售產品。

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