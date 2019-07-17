范德賴恩許下團結強大歐盟願景 與英新首相合作

2019-07-17 04:36

〔中央社〕德國史上首位女性國防部長范德賴恩今天在成為歐洲聯盟執行委員會首位女性主席後，承諾建立一個「團結且強大」的歐盟，並表示將以「建設性方式」與任何英國新首相合作。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在歐洲議會通過她的人事案後表示：「你們對我的信任，是對歐洲的信心，是對歐洲從東到西，從南到北，一個團結且強大歐洲的信心。這是一個巨大的責任，我的工作從現在開始。」

「讓我們以建設性的方式共事，因為這項努力是團結且強大的歐洲。」

英國前外相強生（Boris Johnson）與現任外相韓特（Jeremy Hunt）目前正競選執政保守黨黨魁暨首相，范德賴恩拒絕表示她希望誰當選。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）在歐洲議會通過范德賴恩的人事案後，隨即向她道賀。范德賴恩將於11月1日上任，她也將是半世紀來首位德國籍歐盟執委會主席。

范德賴恩被視為梅克爾心腹，自梅克爾2005年上台以來即為其閣員至今，歷任家庭部部長（2005－2009年）及勞工部部長（2009－2013年），2013年成為德國首位女性國防部長，任職至今。

歐洲議會今天以383對327票通過范德賴恩任命案，過關門檻是374票。她獲得的支持率是52%，相較之下，現任執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）當時過關的支持率是56%。榮科的前任巴洛索（Jose Manuel Barroso）首任支持率是56%，第二任支持率是52%。

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