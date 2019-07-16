反送中升級反中共！港大專學界：爭國際支持，絕不投降

2019-07-16 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」行動越演越烈，昨（15）日香港11所大專院校發起《大專學界聯合聲明》，希望在本地及國際戰線守護香港，支持通過《香港人權與民主法案2019》，爭取自由世界支持香港。聲明中更提到，「香港已逐步落入中共政權的全面控制之中，我等香港人已經不能再退讓。我們要昂首向前奮戰到底」、「我們不惜一切代價，我們絕不會投降」。

「香港城市大學學生會」粉專，昨日下午在臉書發表這份聯合聲明。學界在聲明中提出五大訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂草案；收回暴動定性；撤銷所有抗爭者控罪；徹底調查警方濫權問題；及即時實現雙普選。聲明指出，港共若堅持不可一世的態度，只是自尋死路。

此外，聲明提到，香港已逐步落入中共政權的全面控制之中，各大專院校學生會將於日內以民間外交形式，將香港問題推向國際。全方位聯繫外國學界、公民社會、政要、外交人員和海外港人，為香港爭取更強大的國際支持。

聲明最後也表示，「我們會一直戰鬥，直至香港重光丶港人得以解放，活在自由自主的一天」。

此聲明有11所大專院校學生會共同簽署，包括香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港演藝學院、香港浸會大學、香港恒生大學、香港城市大學、香港教育大學、香港科技大學、嶺南大學、香港樹仁大學。

《香港人權與民主法案2019》聲明全文：

志雖表，汗既揮，血已披。連日來，香港人接連上街，以血和汗表達訴求。港共政權卻再三濫暴、侮辱無權異見者，視港人民意如無物。大專學界在此重申五大訴求：立刻撤回《逃犯條例》修訂草案；收回暴動定性；撤銷所有抗爭者控罪；徹底調查警方濫權問題；及即時實現雙普選。港共若堅持不可一世的態度，只是自尋死路。

經過整月連番抗爭，港共政權始終拒絕聆聽民意，樂此不疲地撕裂社會。港人與港共政權之間的矛盾，豈是始於今天。由泛民主派及本土派相繼被褫奪參選權、褫奪議席；香港民族黨被無理停止運作；馬凱莫名被拒申請工作簽證；到強推通過《逃犯條例》修訂草案，香港的自治權早已危在旦夕。港共意圖逼使香港人民屈服於強權之下，成為中共的順民奴隸。近日有關《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》或於本港實行社會信用體系的傳聞，更使香港人憂心忡忡。倘若傳聞實現，港共政權便是聯手把自由的香港推上一條不歸路，令她淪為一個普通不過的中國城市。

在本地及國際戰線守護香港

香港已逐步落入中共政權的全面控制之中，我等香港人已經不能再退讓。我們要昂首向前奮戰到底；我們要在街頭抗爭；我們要在全香港各區抗爭；我們更要把抗爭擴展到國際戰線 —— 我們不惜一切代價，我們絕不會投降。

因為我們堅信，此戰絕非只是香港人的存亡之戰；此戰也是自由世界對抗獨裁暴政的終極之戰。香港不只是我們引以為傲的家園，更是自由世界的前哨。在光與影丶明和暗中，我們香港人身先士卒，抗衡中共獨裁鐵幕的遍野烏雲。

因此，各大專院校學生會將於日內以民間外交形式，將香港問題推向國際。我們會全方位聯繫外國學界丶公民社會、政要、外交人員和海外港人，為香港爭取更強大的國際支持。

支持通過《香港人權與民主法案2019》

大專學界的首要任務，是動員各界支持《香港人權與民主法案2019》，促使其能夠在美國國會迅速通過，以建立具約束力的機制，保障香港之自治權免受中共干預。法案一旦通過，將可對個別侵害香港自治權、人權和民主的人士實施制裁，如凍結資產及禁止入境美國，阻止禍港媚共者出賣香港。

雖然現時美國已立《1992美國-香港政策法》，但該法案只能制裁香港整體社會，而無法針對個別賣港人士。若美方只用《香港政策法》對港進行制裁，只會影響無辜的香港市民及居港美國人。由此可見，現時絕對有必要訂立《香港人權與民主法案2019》，對準賣港賊，免殃及池魚。

在此，大專學界懇切呼籲美國國會全體參丶眾議員迅速通過《香港人權與民主法案2019》。

爭取自由世界支持香港

同時，為了加強國際社會對香港自治權的支持，我們不但會向自由世界的領袖—— 美國尋求協助，我們更會加強與其他自由國家，如英國丶加拿大丶澳洲丶日本丶台灣和歐盟的聯繫，建立恒常對話窗口。

未來大專學界會全力以赴，努力連結自由世界陣營，為香港爭取更廣泛的國際支持。

我們會一直戰鬥，直至香港重光丶港人得以解放，活在自由自主的一天。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法