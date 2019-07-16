反送中》沙田商場讓警清場？ 上百人圍詢問處填「客訴信」

2019-07-16 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕本月14日晚上，香港沙田的商場「新城市廣場」發生嚴重警民衝突事件，造成多人受傷以及被捕。今日晚間數百名民眾再次包圍商場詢問處，要求商場業主「新鴻基地產」回應14日當晚為何容許警方入內清場，目前包圍仍在持續中。

14日當晚，「新城市廣場」在臉書粉專上發文澄清，商場並沒有報警，也沒接到來自警方的任何通知。不過，網友則以商場人員引導警方入內的影片，對商場方面的說法提出質疑。

繼昨（15）晚有約50名市民前來包圍「新城市廣場」詢問處後，今日晚間再有上百名市民前來詢問處填寫投訴信，要求商場解釋為何當日商場內會出現大量警察。市民們高喊「新城市可恥！」等口號，商場內已有不少店家拉下鐵門。雖未到營業結束時間，商場內的冷氣也已關閉。

根據「學生動源公告頻道」，立法會議員林卓廷在現場發表對「勇武派」的「割席」言論，現場有市民隨即高呼，「大台不代表我」、「林卓廷走啦」、「不割席！」。

另外，根據香港媒體報導，新城市廣場服務處昨天（15）下午接獲警方通知並表示，將按警方要求提供商場內的監視器畫面。

據香港《警察通例》中第44章第1條規定，「警務人員如未獲得合法授權或擁有人╱佔用人的同意，不得進入任何處所搜查」。

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