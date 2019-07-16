新疆問題扯美國種族歧視 前國安顧問轟「可恥無知」

2019-07-16 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆問題備受國際社會關注，全球22國10日時連署要求中國停止對新疆穆斯林進行大規模拘押，或做出任何違反人權的舉措，日前中國駐巴基斯坦外交官趙立堅在Twitter上公然批評簽署國家，並把矛頭指向美國的種族歧視，遭美國前國家安全顧問賴絲（Susan Rice）痛批「丟臉」。

綜合外媒報導，越來越多中國外交官擁有Twitter，並在該社群媒體上發言擁護北京立場。趙立堅日前在Twitter上指責簽署聯合聲明的國家全都不是伊斯蘭教國家，接著他諷刺美國種族歧視，稱人們若在華盛頓地區，會知道白人永遠不會去西南地區，因為那裡充滿黑人和拉丁美洲裔，還稱只要有黑人家庭搬入，白人家庭為防房價大跌，都會搬離原區域。

賴絲對此大為不滿，痛批趙是「丟人的種族主義者」（racist disgrace），而且非常無知。賴絲疑似誤以為趙是中國駐美外交官，因此向中國駐美大使崔天凱喊話，要求對方管好自己的團隊，把趙立堅送回中國。雖然後來趙立堅刪除了原始貼文，但仍在推特上持續發表言論反擊。

中國外交部15日在例行記者會被問到關於趙立堅推特上的爭議言論時，發言人耿爽表示，並不了解實際情況，不過他重申立場，指中國在新疆推動的反恐與去極端化措施已獲得有效成果，各族群支持、擁護中國政府的做法，堅決反對西方國家藉由新疆問題干預中國內政。

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