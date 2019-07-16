誘騙流亡基督徒家屬赴韓 中國要用這招「綁架」信徒回國

2019-07-16 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕基督教全能神教會是中國最大基督教新興宗教團體，其發展迅速的特質，使其成為中國政府的眼中釘，因而被列入邪教名單遭受殘酷鎮壓。外媒指出，中國當局近期再伸魔爪，威逼誘騙流亡南韓全能神教會難民在中國的親友赴韓「假示威」，企圖透過一連串政治操作，將這些逃亡出國的難民們抓回中國監獄。

長期揭露中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，全能神教會近年成長迅速，中國境內信徒人數激增，這讓中共政權如臨大敵，將其打為「邪教」後更使出當年對付法輪功的套路。美國國務院近期發布的年度報告顯示，2018年中國有數千名全能神教會成員被當局逮捕關押，期間遭受酷刑與其他非人道對待，部分人士最終不是死亡就是人間蒸發。

為逃避當局迫害，不少中國全能神教會信徒尋求海外庇護，其中南韓為最大難民聚集地之一。然而，遠赴他鄉並不代表已逃離魔掌，中國政府現正透過高壓手段，威逼利誘這些難民的家屬「出海尋親」，企圖將信徒們「綁架」回中國接受制裁。

由於中國不便先行出面與南韓政府交涉遣返流亡信徒，當局近日組織了一個由難民家屬構成的「尋親團」，準備在本月22至24日赴韓，據稱，這些家屬將被迫在當地公開「假式威」，目的在創造社會輿論以施壓南韓當局，這時中國政府再理直氣壯地出面討人。

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