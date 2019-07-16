強調不由中國決定 達賴喇嘛公布轉世重要時間點

2019-07-16 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕西藏流亡精神領袖、第14世達賴喇嘛年事已高，是否轉世及以何方式轉世近年廣受國際關注，中國西藏自治區政府近日發表強硬聲明指出，達賴喇嘛轉世應得到中國政府認同，且在中國境內轉世，對此，達賴喇嘛辦公室昨天回應稱，達賴將於90歲時自行決定是否轉世，且此一權力絕不會落入中國手中。

根據《美國之音》報導，達賴喇嘛辦公室週一發布聲明表示，本月6日剛滿84歲的達賴喇嘛將於90歲時決定是否轉世，換算下來將會在2025年左右，目前不確定轉世制度是否會繼續下去，但無論如何，決定是否轉世及轉世方式自古以來都是達賴喇嘛的個人權力，永遠不會落入中國手中。

達賴喇嘛7月初在印度接受專訪時表示，這一世達賴喇嘛的轉世或重生決定權不在中國手中，「因為這一世是在緊迫的狀況下被逼離開自己的國家。他還說，第14世達賴喇嘛因特定原因被迫離開西藏，那下一世達賴喇嘛也自然會出現在那個區域（指達賴離藏後所待的區域），而非中國當局控制下的地區。

美國參議院外交關係委員會參議員賈德納（Cory Gardner）今年4月出席國會聽證會時重申，「美國永遠不會承認中國政府選出的達賴喇嘛」，強調「達賴喇嘛有他的想法，而美國尊重他的選擇」。

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