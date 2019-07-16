土耳其政變3週年 艾爾段：與主謀周旋到底

2019-07-16 00:22

〔中央社〕土耳其2016年失敗的軍事政變今天屆滿3週年，總統艾爾段強調與政變主謀葛蘭恐怖組織及其領導人葛蘭周旋到底的決心，並表示會繼續讓投入政變的人付出代價。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在「自由日報」（Hurriyet）撰文指出，土耳其決心依據國際法與葛蘭恐怖組織（FETO）領導人葛蘭（Fetullah Gulen）及其幹部周旋到底，並強調會繼續讓投入那場失敗政變的人付出代價。

他表示：「我們會向全世界展現出，土耳其共和國不是一個可以讓人從海外操縱和指揮的國家。」

他說：「若土耳其能用國造無人飛行載具清除威脅國家完整的恐怖分子；若土耳其能展現意志瓦解對抗它在東地中海國家利益的舉動；若這國家能以獲益最大方式取得最迫切需要的國防設備，且不必任何人允許；若這國家能抵抗意圖在本區域劃定邊界的全球強權，那都要歸功土耳其國民7月15日團結一致聲張國家意志。」

土耳其將7月15日定為民主與國家團結日，紀念2016年這一天發生的軍事政變。事件造成251人喪生，近2200人受傷。安卡拉指控FETO滲透尤以軍方、警察和司法為主的政府機構，長期投入顛覆國家機器的活動。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）今天在布魯塞爾表示，歐盟成員國都牢牢記得3年前政變的場景。她說：「我們與土耳其人民團結一致的立場無庸置疑。」

儘管土耳其已7度向美國提出引渡葛蘭的請求，卻徒勞無功，導致兩國關係產生嚴重裂痕。

杜姆路佩納大學（Dumlupinar University）政治學與國際關係系主任伊那契（Husamettin Inac）告訴「每日晨報」（Daily Sabah），美方官員擔心一旦葛蘭遭引渡，FETO和中央情報局（CIA）之間「見不得人的秘密」恐遭到揭發，「一些美國參議員和政治代理人也牽涉其間」。

葛蘭自1999年起自我放逐美國，現居賓夕法尼亞州賽勒斯堡（Saylorsburg）豪宅中，不曾離開這處戒備森嚴的宅院。安卡拉除了提出引渡請求，也在雙邊會談中提出此一議題。

安卡拉指控葛蘭追隨者在土耳其建立國中之國，企圖顛覆政府，最終想要採取政變手段奪取政權。不過美方認為土耳其所提葛蘭與上述失敗政變有關連的證據不足。

兩國近年來的緊張關係影響葛蘭引渡案的進度。前任美國駐土耳其大使巴斯（John Bass）2017年10月離任後，此一職務自此懸缺，直到川普於今年2月間提名沙特菲德（David Satterfield），並於6月底獲聯邦參議院通過。

沙特菲德已於本月10日抵安卡拉，雖可稍微緩和安卡拉與華府間實際上已經朝向負面發展的關係，但葛蘭引渡案進度能否有所突破，兩國關係是否因此而柳暗花明，仍然令人關注。（編輯：林治平）

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