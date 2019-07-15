郭文貴資產將二度遭拍賣 北京盤古大樓市值估300億

2019-07-15 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國富商郭文貴自2017年揭露中共高官貪腐等醜聞後，流亡美國遭國際刑警組織列「紅色通緝令」名單。媒體報導其位於北京資產「盤古大觀5號樓」，將於下（8）月19至20日第二度遭中國官方所委託業者拍賣，市值約人民幣74億元（折合台幣334億元）。

綜合外媒報導，北京盤古氏投資公司旗下「盤古大觀5號樓」，將於8月19至20日，由中國司法機構委託民間業者，第二度進行拍賣。去年8月底此棟樓即首度拍賣其中19個樓層，但終以流標收場。

報導指出，盤古氏投資公司的實際操控人即是流亡美國的中國富商郭文貴，他自2017年流亡美國後，旗下多名職員皆因「詐騙」等罪名遭到判刑。

據了解，本次拍賣將由專門處置法拍等資產的「中國創維互動」公司執行，底標為人民幣51.82億元、保證金10億元。「盤古大觀5號樓」地下5層、地上39層，近鳥巢體育館及中國國家游泳中心水立方不遠，總面積約14萬平方公尺（約4.2萬坪）。

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